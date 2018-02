Bimbo morto nello schianto, la mamma attacca l’ex marito: “Voglio la verità”

Non riesce più a mangiare e nemmeno a dormire: sono giorni di indicibile disperazione per Alexandra Adela, la mamma del piccolo Dominic Filograno, morto a soli 4 anni nello schianto alla galleria Prada.

I risultati dei test su alcol e droga, a cui è stato sottoposto il padre ed ex marito della donna, al volante dell’auto in quei tragici istanti, hanno dato esiti negativi: al momento, l’ipotesi più probabile è che lo schianto sia stato causato da un colpo di sonno.



Ma Alexandra, in un’intervista al Giornale di Brescia, non sembra volersi accontentare di questa versione dei fatti: “Non punto il dito contro nessuno — dichiara — , ma non voglio che la vicenda si chiuda dicendo semplicemente che l’incidente è avvenuto per un colpo di sonno”.

“L’auto è distrutta nella parte davanti — continua — e mi domando se Dominic era seduto regolarmente sul suo seggiolino dietro o se per caso era in braccio davanti”. Chiede dunque chiarezza sulla dinamica, perché “sono stata fino all’ultimo momento accanto al mio bambino e aveva lividi in faccia, forse non era posizionato bene”.

Alexandra condanna la scelta dell’ex marito di essersi messo al volante poco prima del sorgere del sole. Dice di non avere ancora parlato con lui, ma si chiede come mai si sia messo alla guida “dopo una festa e all’alba sapendo di dover fare tanta strada”. E conclude: “Quando hai un bambino a bordo non puoi prendere decisioni così”.