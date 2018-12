Si sente male durante un'immersione, paura nella acque del Lago di Garda

Momenti di grande paura quelli vissuti da un sub che, nella tarda mattinata di giovedì, si era immerso nelle acque del Garda.

Poco prima delle 13, il 45enne stava eseguendo un'immersione insieme ad un compagno, poco lontano dalla riva di Torri del Benaco, quando è stato colto da un improvviso malore. Dopo averlo aiutato nella risalita, l'amico ha lanciato l'allarme, trovando aiuto in un'imbarcazione che passava nella vicinanze.

Contattato il 112, il sub è stato portato a riva, dove ha ricevuto le cure del personale sanitario arrivato con ambulanza ed elicottero: fortunatamente le condizioni dell'uomo - residente in paese - non erano gravi ed è stato trasportato in ospedale per il ricovero in codice giallo.



