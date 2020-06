Malore dopo il tuffo, donna riportata a riva priva di vita

La causa della morte è un malore. Un'anziana signora di 79 anni di Sirmione è deceduta attorno a mezzogiorno di oggi, sabato 13 giugno, poco dopo essere entrata in acqua vicino alla propria abitazione, in via Rordella.

Stando a quanto riportato dal Giornale di Brescia, la donna è solita fare il bagno nelle acque del Garda. Come faceva spesso, anche questa mattina prima dell'ora di pranzo si è immersa, ma poco dopo ha accusato un malore.

Nonostante l'arrivo di soccorsi sanitari, Vigili del Fuoco e carabinieri, il corpo della donna - sospinto dalla corrente - è stato recuperato ormai privo di vita. Si tratta purtroppo del primo decesso in acqua di questa strana estate che stenta a decollare.