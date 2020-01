Incendio in casa, il garage è pieno di bombole di gas: strage sfiorata

Un altro terribile incendio in Valle Camonica, a poche ore dal disastro del Rifugio Loa a Berzo Demo: stavolta le fiamme sono divampate in un'abitazione privata, in Via Miravalle a Malonno, mercoledì sera poco prima delle 20. E' a quell'ora che è stato dato l'allarme al 112: sul posto si sono precipitate squadre e mezzi dei Vigili del Fuoco di Darfo Boario Terme, Edolo e Vezza d'Oglio.

Non è chiaro cosa abbia scatenato le fiamme. Ma le operazioni si sono dovute svolgere in tempi rapidissimi, e con la massima cautela: l'incendio ha rischiato di raggiungere alcune bombole cariche di Gpl che erano stipate in garage, la zona dove per prima avrebbero avuto origine le fiamme.

Pesantissima la conta dei danni

Il fuoco si è “mangiato” a gran velocità anche gran parte dell'abitazione. Nessun ferito e nessun intossicato tra i residenti, tutti evacuati rapidamente. A dare manforte all'incendio la ricca presenza di travi e finiture in legno. Ci sono volute diverse ore per domare le fiamme, fino a notte inoltrata. La conta dei danni potrebbe essere pesantissima: ci vorranno decine di migliaia di euro per rimettere a posto la casa, e a questo si aggiunge il conto di tre veicoli andati distrutti, un furgone pick-up e due trattori.