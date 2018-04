Colpita da un malore, donna si accascia e muore in mezzo alla strada

Colpita da un malore improvviso, mentre camminava nel centro storico del suo paese, si è accasciata a terra, perdendo i sensi. Alcuni testimoni hanno subito chiamato il 112, che ha inviato sul posto due ambulanze e l'elisoccorso.

I medici del 118 hanno tentato di rianimare la donna, una 62enne, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La tragedia si è consumata attorno alle 6.30 di giovedì a Malonno, lungo via IV novembre: la vittima è una donna residente in paese. Stando alle prime informazioni, la 62enne sarebbe stata colpita da un infarto che non le ha lasciato scampo.