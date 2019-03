Guasto al passaggio a livello, traffico nel caos: lunghe code e strade bloccate

Caos a Malegno per un guasto alla linea ferroviaria: passaggio a livello bloccato, traffico deviato, lunghe code e ingorghi per tutta la mattinata. Tutto è successo a causa di un guasto lungo la Brescia-Iseo-Edolo, che dunque ha bloccato la circolazione dei treni per quasi un’ora. Il blocco ferroviario ha però scatenato i numerosi ingorghi sulle arterie stradali.

Code e rallentamenti reiterati su tutte le principali vie d’accesso e di uscita al paese: sulla Strada Provinciale 5, sulla Provinciale 345 e pure sulla Statale 42. Per gestire la viabilità impazzita si è reso necessario l’intervento (in forze) della Polizia Locale intercomunale.

Per limitare i danni è stato aperto al traffico anche il varco di Via Sant’Antonio. La situazione è rientrata verso la normalità solo dopo qualche ora. Inevitabili i disagi, e le lamentele degli automobili ma pure delle istituzioni.

L’ipotesi di un sottopasso

In zona si torna dunque a parlare dell’ipotesi di realizzare un sottopasso per le automobili, che possa così bypassare la sbarra del passaggio a livello ed evitare problemi di questo tipo. Come scrive Bresciaoggi, oggi giorno su quella strada transitano più di 8000 veicoli, costretti a fermarsi in media per un minuto e mezzo (con il motore accesso) quando passano i treni.