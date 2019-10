Pensione abusiva per cani in aperta campagna: trovati 37 animali, 5 erano malati

Una pensione abusiva per cani è stata scoperta dai Carabinieri di Verolanuova e dalle guardie ecozoofile di Brescia in località Pievedizio di Mairano. Il blitz è scattato nel pomeriggio di venerdì, dopo numerose segnalazioni giunte ai militari: all'interno di un capannone, situato in aperta campagna, sono stati trovati 37 cani. Gli animali erano rinchiusi in box di media grandezza: 5 di loro erano affetti da alcune patologie e necessitavano di urgenti cure mediche.

A gestire la struttura era un 40enne bresciano, che è stato denunciato per maltrattamento di animali. L'uomo - di fatto - si occupava di tenere i cani in custodia mentre i padroni erano in vacanza o assenti per altri motivi: un'attività del tutto abusiva, la cui esistenza non era mai stata denunciata alle autorità competenti.

Il capannone è stato sequestrato, mentre i cani sono stati nutriti, curati e trasferiti al canile di Brescia in attesa di tornare tra le braccia dei loro padroni.