Raffica di furti sulle auto fuori dall'asilo, il sindaco: "Telecamere in arrivo"

Strage di finestrini fuori dall'asilo del paese: tra le mamme cresce la rabbia e la preoccupazione. Succede a Mairano, dove nelle ultime settimane si sarebbero verificati diversi furti sulle auto in sosta nei dintorni della scuola dell'infanzia. L'ultimo episodio lo scorso lunedì: una mamma si è trovata il vetro del lato passeggero della sua auto completamente infranto. Tutto per rubare lo zainetto che la donna racconta di aver ben nascosto sotto ai sedili.

Il modus operandi sarebbe sempre lo stesso: i soliti ignoti si apposterebbero nelle vicinanze dell'asilo nelle fasce orarie in cui bimbi entrano ed escono. Dopo aver atteso che le mamme si allontanino insieme ai figlioletti, scassinano le serrature delle auto o rompono i finestrini alla ricerca di qualcosa da arraffare. Si portano via di tutto: oltre a borse e portafogli, mirano alle giacche e ad altri capi di abbigliamento e pure, come è successo in un caso, al deodorante per gli ambienti.

Secondo le testimonianze delle mamme, che chiedono maggiore sorveglianza e controlli nella zona, solo nelle ultime settimane si sarebbero verificati tre episodi. Diversi i dati diffusi dalle autorità locali: "Stando ai numeri diffusi dai Carabinieri di Dello, i furti sarebbero 2/3 all'anno e nel 2018 sono solo due quelli denunciati", spiega il sindaco Paola Arini.