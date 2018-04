Bimba perde i sensi a scuola: soccorsa dall'eliambulanza

Si è accasciata improvvisamente a terra, priva di sensi. Le maestre hanno provato più volte a chiamarla, senza ottenere risposta, così è partita la telefonata al 112. Attimi di paura alle scuole elementari di Mairano: durante la pausa pranzo un'alunna di 9 anni ha accusato un improvviso malore ed è svenuta.

L'allarme è scattato poco prima delle 13 di lunedì: sul posto la centrale operativa della Soreu di Bergamo ha inviato le ambulanze di Bassabresciana Soccorso e dal Civile si è alzata in volo l'eliambulanza. La dirigenza scolastica ha immediatamente allertato i genitori della bimba, che si sono precipitati davanti all'istituto di via IV Novembre.

Dopo le prime cure prestate sul posto, la piccola è stata portata, a bordo di un'autolettiga, nel piazzale delle feste del paese e poi caricata a bordo dell'elisoccorso per il trasporto d'urgenza al Civile di Brescia. La piccola è stata ricoverata al Pronto Soccorso pediatrico del nosocomio cittadino dove verrà sottoposta a tutte gli esami e le cure del caso. Stando alle prime informazioni trapelate non sarebbe in pericolo di vita.