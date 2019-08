Gira per il paese in stato di shock: pensava di essere in Romania

L'hanno visto in giro per il paese, per diverse ore. Ha suonato qualche campanello, non parlava italiano, a una certa si è infilato un bar e ha provato a scavalcare il bancone. E' ancora avvolta nel mistero la vicenda che riguarda un 49enne di nazionalità rumena, soccorso martedì pomeriggio a Mairano.

A dare l'allarme alcuni residenti, che appunto l'avevano visto vagare nelle zone del centro storico. Era in stato confusionale, è stato trasferito in ospedale: la buona notizia è che sta bene. Ma non si sa come abbia fatto ad arrivare a Mairano.

Gli operatori sanitari, non senza fatica, alla fine sono riusciti a comunicare con lui. L'uomo ha raccontato ai soccorritori che sapeva di essersi perso, ma che allo stesso tempo pensava di trovarsi ancora in Romania. Mistero irrisolto, per ora.