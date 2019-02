Va a dormire e non si sveglia più: ragazza trovata morta nel letto a 18 anni

S'indaga sul decesso della giovane Magda Francesca Nyczak, la ragazza di appena 18 anni che è stata trovata morta nella sua camera da letto, nella casa-famiglia di Concesio dove abitava da qualche mese. E' stata un'educatrice ad accorgersi dell'accaduto, quando l'altra mattina ha provato a svegliarla, non avendola ancora vista in piedi.

Sotto shock la donna che l'ha trovata senza vita, sotto shock i familiari: la madre Monika è appena rientrata dalla Germania, per raggiungere il padre Maurizio e la sorella di Magda, Claudia. La piangono anche il cognato David e le nipotine Giulia e Athena. Sul corpo della giovane è già stata effettuata l'autopsia.

L'autopsia

La magistratura ha disposto l'esame autoptico per verificare con precisione, dal punto di vista medico, le cause della morte. A quanto sembra Magda non aveva mai avuto problemi fisici, o almeno non tali da far presagire un decesso così prematuro. L'ipotesi più accreditata è quella della morte naturale, causata da un malore.

I funerali

La salma della giovane riposa all'ospedale civile di Brescia: i funerali saranno celebrati martedì pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Sant'Andrea a Concesio, il paese dove abita la sorella. La salma verrà poi tumulata nel cimitero della Stocchetta, dove invece abitano i familiari.

A pochi attimi dal ritrovamento, esanime nella sua stanza, è stato subito lanciato l'allarme al 112. La centrale operativa ha inviato sul posto ambulanza e automedica, ma non c'è stato niente da fare: Magda era già morta. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri, che hanno poi segnalato il decesso alla Procura.