Violenza sessuale sulle piccole alunne, maestro rischia 6 anni: ha già confessato

Come per la triste vicenda dell'asilo nido di Rodengo Saiano, con tre educatrici accusate di maltrattamenti e sottoposte a misura cautelare, anche in questo caso sono state le telecamere nascoste installate dalle forze dell'ordine a smascherare il terribile illecito compiuto da un insegnante. Non maltrattamenti, ma addirittura abusi sessuali, perpetrati nei confronti di due sorelline di circa 8 anni: il maestro elementare coinvolto nella vicenda è stato appena rinviato a giudizio.

Era stato arrestato, trasferito in carcere e poi ai domiciliari: si tratta di un insegnante che oggi ha 49 anni, residente in un Comune della Valle Sabbia. In passato era già stato attenzionato dai carabinieri, quando lavorava in un'altra scuola, ma niente era emerso. Stavolta invece le telecamere l'hanno incastrato, in flagranza di reato.

L'arresto in diretta

I militari della compagnia di Salò, che si sono occupati delle indagini, non aspettavano altro che un suo passo falso. Alla fine è arrivato: non appena si è trovato solo con una delle due bambine, l'avrebbe molestata palpeggiandola. Proprio come la sorella aveva raccontato ai genitori.

Circostanza che lo stesso maestro poi ammetterà in tribunale, confessando quanto di grave aveva compiuto. Attualmente l'insegnante sta seguendo un percorso di riabilitazione. Nei prossimi giorni verrà fissata la data del processo: rischia fino a 6 anni di carcere.