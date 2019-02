“Ho un coltello in tasca”: sorpreso a rubare alcolici, ragazzino minaccia l'addetto alla vigilanza

Venerdì pomeriggio i carabinieri di Trenzano hanno denunciato un 18enne italiano, pizzicato a rubare alcolici in un supermercato di Maclodio. Attorno alle 17, il ragazzo è entrato al supermercato per fare il pieno di bottiglie in vista del weekend, possibilmente senza sborsare un euro. Approfittando della presenza di numerosi clienti, il giovane aveva nascosto la refurtiva tra gli indumenti, tentando di oltrepassare le casse inosservato. E’ stato però notato dal personale di vigilanza del supermercato, che è subito intervenuto.

Vistosi scoperto, ha minacciato la vigilanza: “Ho un coltello in tasca e sono pronto ad usarlo” avrebbe detto il 18enne per impaurire l’addetto alla sicurezza e ritagliarsi una via di fuga. Fortunatamente i militari sono arrivati sul posto in pochi minuti, riuscendo a rintracciare il giovane, che aveva ancora adesso la refurtiva, poi restituita ai legittimi proprietari. Accompagnato in caserma, è stato denunciato per rapina impropria.