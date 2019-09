Una sorpresa terribile: apre il bagagliaio, ci trova dentro una vipera

Non se lo aspettava proprio. Pensava di aprire il bagagliaio e prendere le borse che gli servivano. Un'operazione di routine, che non è proprio andata a buon fine. Una volta alzato il portellone, l'automobilista si è trovato di fronte una vipera.

Inevitabile lo spavento, dato che l'uomo ha capito immediatamente di aver di fronte non un rettile qualsiasi ma una vipera, il cui un morso può portare alla morte, se non curato con antidoto in maniera tempestiva e efficace. Per fortuna il proprietario si è accorto della presenza dello sgradito e pericoloso ospite prima di mettere le mani all'interno del baule.

È quindi scattata la chiamata ai Vigili del Fuoco di Lumezzane che sono intervenuti tempestivamente e hanno recuperato il rettile.

Come riconoscere una di vipera

Per capire se ci si trova di fronte ad una vipera bisogna osservare la testa di questo serpente. La sua forma triangolare e a punta la rende particolare rispetto agli altri esemplari, inoltre il suo corpo è tozzo e la coda è molto corta. Quando i denti del serpente affondano nella carne della preda (o di un uomo), la ghiandola posta sul lato del capo rilascia un veleno che attacca i tessuti, il sangue e il sistema nervoso.