Litiga in casa con la moglie, decide di farla finita buttandosi dal balcone

Tragedia familiare mercoledì pomeriggio a Piatucco di Lumezzane, in Via Matteotti praticamente di fronte alle scuole elementari: un uomo di 84 anni, affetto da una malattia cronica grave, ha deciso di togliersi la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui abitava con la moglie, 79 anni e anche lei malata. Sulla dinamica, affidata ai carabinieri, non ci sarebbero dubbi: l'anziano sarebbe uscito sul balcone, è salito in piedi su una sedia e poi si è buttato di sotto.

La moglie era ancora in casa quando sono arrivati i soccorsi: i Vigili del Fuoco hanno sfondato la porta, e l'hanno trovato chiusa nel ripostiglio in stato di shock. E' stata ricoverata per accertamenti al Civile di Brescia, trasferita in ospedale (in codice giallo) da un'ambulanza della Croce Bianca: in queste ore rimarrà sotto stretta osservazione.

L'allarme lanciato dai passanti

Come detto i due avrebbero avuto un litigio, forse per motivi legati alla loro malattia. L'anziano marito avrebbe deciso allora di togliersi la vita. L'allarme è stato lanciato, intorno alle 18, da alcuni passanti che avrebbero assistito alla scena da lontano: improvvisamente si è sentito un tonfo, e solo in un secondo momento si sono accorti che era un cadavere.

Niente da fare, purtroppo, per l'84enne precipitato dal balcone. Un volo tremendo che non gli ha lasciato scampo. Lo hanno trovato steso a terra, sulla strada che sta proprio sotto il palazzo dove viveva. Non ci sarà bisogno dell'autopsia.