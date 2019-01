Violente raffiche di vento, tetto d'azienda vola via: paura e auto danneggiate

Attimi di paura, danni alle auto in sosta, ma per fortuna nessuna persona colpita dai pannelli di lamiera che si sono staccati dal tetto di un capannone dismesso. È successo nel primo pomeriggio di mercoledì a Lumezzane: la cittadina della Valgobbia, come tutta la zona, è stata spazzata da forti raffiche di vento.

Proprio a causa delle intense folate, il capannone della ex Sabaf, che si trova all’angolo tra via Moretto e via Rango, è stato scoperchiato. Tutto è accaduto intorno alle 13.30: i pannelli di lamiera staccati dal vento sono finiti nel parcheggio di un’azienda vicina (la Prandelli) e nel cortile di un condominio, piombando su due auto in sosta.

Complice la chiusura della attività per le festività le conseguenze sono state contenute: solo due macchine parcheggiate nel cortile della palazzina hanno riportato lievi danni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Gardone Val Trompia e Lumezzane: durante le operazioni di rimozione dei pezzi di lamiera il tratto di strada interessato è stato chiuso al traffico.