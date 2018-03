Cronaca Lumezzane / Via Monte San Michele

Pistola in faccia alla commessa, rapina da paura in tabaccheria

Rapina a mano armata in pieno giorno a Lumezzane. Nel mirino di un malvivente la tabaccheria di via Monte San Michele: volto coperto e pistola in pugno, l'uomo si è fatto consegnare tutti i soldi in cassa, circa 300 euro