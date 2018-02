Coltello puntato contro il titolare, rapina da paura in farmacia

Colpo alla farmacia comunale San Sebastiano di Lumezzane. Poco prima delle 19 di martedì, un uomo ha varcato la soglia del negozio di via Montini e si è presentato al banco stringendo tra le mani un coltello.

Con l'arma in pugno, ha minacciato i titolare, il dottor Sergio Bruschi, che non ha esitato ad aprire la cassa per consegnare tutte le banconote presenti. Afferrati soldi, il bandito si è quindi dileguato fuggendo in strada a gambe levate.

Magro il bottino, qualche centinaio di euro, ma tanto lo spavento per il farmacista che per la prima volta si è trovato a fronteggiare un uomo armato di coltello. Sarebbe infatti il primo colpo messo a segno nella farmacia lumezzanese. Fortunatamente all'interno del negozio non c'erano clienti.

Sull'episodio indagano i Carabinieri di Gardone Valtrompia: informazioni utili potrebbero arrivare dalle telecamere installate di recente dal Comune.