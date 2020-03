Si rompe la copertura del capannone, ragazzo precipita nel vuoto: è grave

Salito per gioco su un capannone in compagnia di alcuni amici, è precipitato da un'altezza di 9-10 metri. Un ragazzo di 14 anni di Lumezzane dal tardo pomeriggio di ieri è ricoverato in gravi condizioni all'Ospedale Civile di Brescia, dove è stato trasportato d'urgenza a seguito di un incidente verificatosi in via Ghidini Padre Virgilio a Sant'Apollonio. Ne dà notizia il quotidiano Bresciaoggi in edicola stamane.

I fatti. Erano all'incirca le 17:30 quando il giovane, in compagnia di (pare) altri due amici ha scavalcato la recinzione di una fabbrica dismessa da una decina di anni. Entrati nel perimetro dell'azienda, i tre hanno deciso di salire sulla copertura del corpo di fabbrica. mentre vi camminavano, uno di loro è caduto di sotto in seguito alla rottura del tetto. Dopo aver sbattuto contro un macchinario, il 14enne è rimbalzato finendo poi al suolo.

Un testimone oculare dell'incidente ha chiamato prontamente i soccorsi. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco di Lumezzane, Gardone Val Trompia e Brescia, un'ambulanza e un'automedica, e alcuni operatori del Nucleo batteriologico chimico e radioattivo, intervenuti per verificare che non vi fossero rischi legati all'attività che si svolgeva nella fabbrica (un opificio), o alla pericolosità del materiale di costruzione della copertura. Recuperato il ferito, i sanitari l'hanno trasportato d'urgenza, in codice rosso, al Civile. Nel frattempo i due amici si erano dileguati.