Tragedia in paese: giovane uomo trovato morto in casa

Una tragedia che ha lasciato tutto il paese sotto shock: Paolo Avanzini, 39enne molto conosciuto e stimato a Lumezzane, è stato trovato senza vita nella sua abitazione, situata in località Fontana.

A fare la macabra scoperta, giovedì, i Vigili del Fuoco, intervenuti dopo l'allarme lanciato dalla famiglia del giovane. Spalancata la porta di casa, hanno trovato il corpo, ormai senza vita, del 39enne. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e i carabinieri di Lumezzane. Non ci sarebbero dubbi sulle cause del decesso: il giovane si sarebbe tolto la vita.

Lacrime e sgomento: Paolo, meglio conosciuto come 'Cen', era molto noto e benvoluto in paese. In centinaia hanno gremito la chiesa di San Sebastiano dove sabato sera si sono svolti i funerali del 39enne, che lascia i genitori - mamma Ameris e papà Natale - il fratello Marco e la nonna Carolina.