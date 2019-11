Una vita per la famiglia e l’azienda, morto l’imprenditore Ottavio Ghidini

In tanti, tantissimi, sono attesi giovedì pomeriggio, alle 15, nella parrocchiale di San Giovanni Battista per l’ultimo saluto a Ottavio Ghidini. L’imprenditore lumezzanese si è spento mercoledì, a soli 65 anni. Da alcuni anni lottava contro una grave malattia che purtroppo non è riuscito a sconfiggere..

Da oltre 40 anni guidava la Iser, azienda specializzata nella realizzazione di stanze da bagno, che ha sede in via Triumplina, a Brescia. Imprenditore stimato e grande armatore: al timone della ‘Ecoval’, questo il nome della sua barca a vela, ha vinto numerose gare.

Tanti i messaggi di cordoglio circolati in rete: “Nel bene, o nel male, ha sempre avuto il coraggio di esporre le proprie idee: per me un grande esempio di vita. Buon viaggio guerriero” scrive Monica; “Che il vento ti accompagni sempre nel tuo viaggio” aggiunge Stefano. Lo piangono la moglie Lilia e i figli Amedeo e Alessandro.