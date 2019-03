La bimba ha fretta di nascere, la mamma partorisce durante la corsa in ospedale

Aveva proprio fretta di nascere la bimba che lunedì sera a mezzanotte ha visto la luce sulla strada che da Lumezzane porta all'ospedale di Gardone Valtrompia: la piccola sta bene, e con lei la mamma, ora sono entrambe ricoverate al Civile e tenute sotto osservazione.

E' stata la giovane donna ad allertare il 112, a chiedere l'intervento di un'ambulanza per il trasporto in ospedale, quasi sicura ormai di essere pronta a partorire. Fin troppo pronta: durante il viaggio i medici si sono accorti che il tempo stava per scadere.

Hanno chiesto allora l'intervento di un secondo mezzo di soccorso, attrezzato anche per i parti in “movimento”. Non ce n'è stato bisogno: quando la seconda ambulanza è arrivata, la mamma aveva già partorito.

Troppa fretta di mettere la testa fuori e conoscere il mondo: la piccola è nata con parto naturale, e senza alcuna complicazione. Non senza un grande spavento per la mamma, e il pronto intervento dei soccorritori che erano con lei, che di fatto l'hanno aiutata a partorire. Una storia a lieto fine, per fortuna.