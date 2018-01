Risveglio da incubo: la famiglia dorme, i ladri svaligiano la casa

Ancora un furto in abitazione: anche questa volta mentre i proprietari stavano dormendo. È successo a Lumezzane, nella frazione di Gazzolo, nella notte tra sabato e domenica: un colpo da maestro, con i ladri in azione senza fare rumore. I proprietari di casa, infatti, si sono accorti del furto solo la mattina succesiva.

I malviventi hanno forzato le sbarre della finestra della lavanderia di una villetta di via Santello. Una volta varcata la soglia, hanno rovistato qua e là in tutte le stanze, in cerca di contanti e oggetti preziosi da portarsi via.

Evitato, fortunatamente, il faccia a faccia: la famiglia non si sarebbe accorta proprio di nulla. La mattina dopo, il brusco risveglio: cassetti aperti e l'amara sorpresa. I proprietari hanno sporto denuncia. Indagano i Carabinieri.