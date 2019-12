Quartiere in balia dei ladri: svaligiati due appartamenti in poche ore

Un intero quartiere in balia dei ladri, subito dopo Natale: succede a Piatucco di Lumezzane. Come scrive Bresciaoggi, solo venerdì sera si sarebbero registrati due furti nello stesso palazzo, nella zona di Via Matteotti. Gli appartamenti sono appena stati ristrutturati, e i nuovi inquilini appena trasferiti: un inizio tutt'altro che promettente.

In un caso l'appartamento era praticamente ancora vuoto, nel secondo invece è stato svuotato dopo il blitz: sono stati rubati oro, gioielli e soldi in contanti. L'allarme sicurezza si è diffuso rapidamente in tutto il quartiere.

Solo poche ore prima, infatti, un'anziana era stata avvicinata da un uomo con il volto coperto che ha provato a scipparla, mentre un complice lo aspettava in auto: i due, per fortuna, sono fuggiti a mani vuote. Nei giorni scorsi, invece, era stata svaligiata una villa non lontano dalle scuole elementari. E' tornata la paura.