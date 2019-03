Lumezzane: Stroncato dalla malattia, morto don Ettore Truzzi

Sono attesi in tantissimi sabato pomeriggio a Lumezzane per l'ultimo saluto a Don Ettore Truzzi, morto giovedì a 63 anni. Da tempo lottava contro una grave forma di diabete che alla fine non gli ha lasciato scampo.

Classe 1955, era nato e cresciuto a Moglia, in provincia di Mantova. Ordinato sacerdote a Brescia, nel 1983, nei primi anni è stato a Clusone e Calcinatello. Dal 1995 al 2007 è stato parroco a Santicolo, poi ha rivestito lo stesso ruolo a

Provaglio Val Sabbia e Fiesse. Arrivò a Lumezzane nel 2013, dov'è ha ricoperto il ruolo di presbitero collaboratore nella parrocchia di Sant' Apollonio.

I funerali, presieduti dal vescovo Pierantonio Tremolada, saranno celebrati sabato 2 marzo, alle ore 15.30, presso la chiesa parrocchiale di Lumezzane Sant' Apollonio.