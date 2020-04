Stroncato dalla malattia, si è spento l'imprenditore Damiano Bugatti

Noto imprenditore e appassionato sportivo. Lumezzane piange la scomparsa di Damiano Bugatti, amministratore delegato per anni della Aignep Spa di Lumezzane, leader mondiale nella produzione di valvole industriali e raccordi, e storico presidente del Moto Club del paese. Si è spento nelle scorse ore alla Domus Salutis di Brescia dov'era ricoverato: da anni lottava contro un male incurabile. Aveva 79 anni.

Un volto noto del paese e non solo. Appassionato da sempre di motori, era conosciuto e stimato nell'ambiente motociclistico: tutti lo ricordano come presidente, dagli anni '70 fino al 2018, del moto club di Lumezzane. Sotto la sua guida il club ha organizzato manifestazioni a livello regionale, italiano e pure mondiale come la Six Day e l’indimenticabile Xtreme Lumezzane: un appuntamento che portava a Lumezzane i migliori piloti del mondo. Nel palmares del moto club anche 14 campionati italiani e 5 mondiali a squadre.

Lo piangono la moglie Graziella e i figli Clemente, Paolo, Andrea e Gabriele. Tutta la comunità di Lumezzane, in queste ore si è stretta attorno a loro. L'ultimo saluto all'imprenditore, come previsto dal Dpcm varato dal governo per contenere l'emergenza Coronavirus, sarà celebrato in forma strettamente privata al cimitero unico di Lumezzane nella mattina di domenica.