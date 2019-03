Droga e contanti nascosti in auto e dentro casa, arrestata "lady cocaina"

Si è chiusa con l'arresto di una 42enne di casa a Lumezzane, l'attività investigativa condotta dai carabinieri di Garda Val Trompia, mirata alla repressione del traffico di stupefacenti nel comune della Val Gobbia. I militari hanno perquisito la macchina e l'abitazione della giovane donna, scovando in tutto 8 grammi di cocaina, suddivisi in 12 dosi, oltre al kit dello spacciatore usato per confezionare la sostanza.

Non solo: sono stati trovati 1320 euro in contati, una somma che chi indaga ritiene provenire dalla vendita dello stupefacente. Per la 42enne sono quindi scattate le manette, in flagranza, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di droga.

Dopo aver trascorso la nottata di martedì nella camera di sicurezza del comando di Gardone Val Trompia, la donna è comparsa davanti al giudice del tribunale di Brescia che ha convalidato l'arresto. In attesa della prossima udienza, che si terrà ad aprile, la 42enne è stata sottoposta alla misura dell'obbligo di firma.