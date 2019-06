Una vita tra chiodi, viti e martelli: addio allo storico titolare della ferramenta

Lunedì mattina Gussago si fermerà per l'ultimo saluto a Luigi Ghidinelli, storico titolare della ferramenta di Piazza San Lorenzo. Dopo una vita di lavoro, si è spento all'età di 79 anni, lasciando nel dolore la sorella Giulia.

Chiunque in paese è passato almeno una volta dal suo negozio: chiodi, viti, martelli e cacciaviti, per professionisti e amanti del bricolage "Gigi" era una meta obbligata. Oltre alla ferramenta, aveva alle spalle un passato ben più 'spericolato': era infatti un ex paracadutista della Folgore e un appassionato di pugilato: è stato presidente della Mariani Boxe e ha fatto parte per 20 anni del direttivo dell'Associazione Nazionale Paracadutisti (sezione Brescia).



Le esequie saranno celebrate in paese nella parrocchiale di San Maria Assunta alle 10.30; il corteo funebre partirà un quarto d'ora prima dalla casa della sorella, in via Galli 39. Domenica alla 17.30 si terrà la veglia di preghiera.