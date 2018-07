In vacanza con il Papa: morto il parroco che per primo conobbe Woityjla

In un certo senso, un predestinato, o comunque uno che portava bene: nel lontano 1947, nelle campagne ancora brulle di Seniga, aveva incontrato addirittura Karol Woityjla, un trentennio prima che diventasse papa Giovanni Paolo II. Passarono dieci giorni insieme, condividendo la vita religiosa e un breve periodo di vacanza (insieme a loro anche Francesco Vergine).

Altri tempi, certo: ma ricordi indelebili non solo per lui ma per tutti quelli che l'hanno incontrato. Così come è indelebile il segno lasciato nelle tante comunità che attraversato da monsignor Luigi Corrini, morto lunedì sera all'età di 90 anni. I funerali saranno celebrati mercoledì pomeriggio, alle 16 nella basilica di Verolanuova, e presieduti dal vescovo di Brescia Pierantonio Tremolada.

Lo piangono i fratelli Angela e Andreino con la moglie Luisa, i nipoti e i tanti parenti. Classe 1927 e nato proprio a Seniga, Corrini viene ordinato sacerdote nel 1953. Una lunga carriera tra chiese e parrocchie bresciane.

Fino al 1961 fu curato a Bassano, poi fino al 1975 vicario a Leno. Dal 1975 e fin quando ha potuto è stato parroco a Verolanuova, il paese che negli anni gli ha pure consegnato simbolicamente le chiavi della città, con la cittadinanza onoraria. Nel 2013 è tornato a Leno, prima di trasferirsi in casa di riposo dove appunto lunedì è spirato.