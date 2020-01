Torna a casa ma dimentica le chiavi: cerca di salire dal balcone, precipita e muore

La tragedia si è consumata in pochi attimi, poco prima dell'alba di domenica: Luigi Bettoni è morto a 38 anni precipitando da oltre 7 metri di altezza. Stava cercando di rientrare a casa nonostante avesse dimenticato le chiavi: avrebbe provato a risalire con una scala fino al balcone, scavalcando una ringhiera. Ma all'improvviso avrebbe perso l'equilibrio, precipitando di sotto.

I residenti svegliati da un tonfo, forse un grido

E' successo a Vigolo, sul lago d'Iseo, domenica mattina intorno alle 4.30. E' a quell'ora che i residenti vengono svegliati da un tonfo, e forse da un grido. In cortile è impossibile non notare il corpo senza vita di un uomo. Vengono subito allertati i soccorsi: sul posto arrivano in pochi minuti i volontari dell'ambulanza di Sarnico, l'automedica, i carabinieri per i rilievi.

Purtroppo non c'è niente da fare, Luigi è già morto. Nel suo tentativo di risalire, sarebbe arrivato quasi al traguardo: ma avrebbe perso l'equilibrio nel tentare di scavalcare la ringhiera che dava proprio sul suo balcone. Un volo da quell'altezza non gli ha lasciato scampo. Stava tornando a casa dopo aver passato una serata con gli amici.

La Procura ha deciso: autopsia sul corpo di Luigi

La Procura ha disposto che venga effettuata l'autopsia sul corpo di Bettoni, che fino ad allora rimarrà dunque a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il paese è piccolo, tutti conoscevano Luigi: i suoi modi gentili, la sua disponibilità, il suo carattere allegro e divertente. Anche l'amministrazione comunale si unisce al cordoglio dei familiari.

A poche ore dall'accaduto anche il ricordo commosso degli amici della Pro Loco: “Ogni è una giornata triste per Vigolo e per le sue associazioni – si legge – Un nostro amico ci ha lasciato troppo presto. L'impegno che hai messo in tutto ciò che hai sempre fatto per dare una mano dice tutto su quanto volevi bene al paese. Grazie per tutto”.