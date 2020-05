La grave malattia, poi il Coronavirus: morto l'ex sindaco Luciano Pace

Sindaco per 8 anni di Valvestino e postino, prima di raggiungere la pensione, a Tignale. Entrambe le comunità dell'Alto Garda piangono Luciano Pace. Lo storico amministratore e portalettere si è spento nei giorni scorsi, in ospedale. Da tempo lottava contro un brutto male, contro cui ha combattuto incessantemente e con coraggio. A far precipitare il suo quadro clinico anche il Coronavirus che l'ex primo cittadino avrebbe contratto in ospedale.

Aveva 72 anni, 8 dei quali trascorsi a guidare l'incantevole borgo al confine con Trentino, promuovendolo e contribuendo a farlo conoscere come meta turistica. È stato primo cittadino di Valvestino (200 abitanti in tutto) dal 1982 fino al 1990. Sportivo e appassionato di caccia, lo conoscevano in molti anche per il lavoro da portalettere che ha svolto prima di andare in pensione.

Celibe, lascia il fratello Ferdinando che ha lavorato per molti anni in Comune a Valvestino. Dopo la cremazione, l'ultimo saluto sarà celebrato nei prossimi giorni nel suo borgo d'origine.