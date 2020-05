Il paese piange la sua storica commerciante: Lucia Vanoli aveva solo 60 anni

La comunità di Montichiari si stringe al cordoglio della famiglia per la scomparsa di Lucia Vanoli, storica commerciante del paese: aveva solo 60 anni. Gestiva insieme al fratello Giovanni il negozio che ancora porta il loro cognome, in Via Cesare Battisti. Era rimasta vedova da un paio d’anni.

Aperto nel lontano 1959 dai genitori Mary e Fulvio, nato come bottega di attrezzature e materiali elettrici ed elettronici col tempo si è riconvertito fino a diventare il negozio di articoli da regalo di oggi, conosciuto in tutta la zona.

Un punto di riferimento per tutto il paese

Il negozio, in pieno centro, anche grazie a Lucia è diventato un punto di riferimento, un luogo per fare acquisti ma anche per fare due chiacchiere, vivere la vita di paese. In questo lei ha lasciato il segno: per molti anni è stata nel consiglio di amministrazione della Pro Loco, oltre che segretaria dell’associazione Ar.Co, che raggruppa artigiani e commerciali. I funerali saranno celebrati in forma privata.