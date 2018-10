Traffico illecito di rifiuti e roghi tossici: arrestato un imprenditore di Sabbio Chiese

Anche il nome di un imprenditore di Sabbio Chiese è finito nell'inchiesta dei carabinieri di Pavia che ha individuato un'organizzazione dedita al traffico illecito di rifiuti: quasi 2 mila tonnellate di immondizia stipate in un capannone di Corteleona, nel Pavese, che una volta saturo è stato incendiato.

In manette è finito Luca Liloni, amministratore unico della società 3L trasporti, azienda che, secondo gli inquirenti, portava materialmente i rifiuti al capannone del Pavese. Per il 34enne si sono aperte le porte del carcere, così come per il 40enne lecchese Riccardo Minerba, ritenuto la 'mente' del gruppo, e per gli autori materiali dell'incendio avvenuto lo scorso 3 gennaio: il 50enne Vincenzo Divino e il 42enne romeno Stefan Daniel Miere, unico straniero del gruppo.

Ai domiciliari sono invece finiti due imprenditori, titolari di altrettanti centri di raccolta e smistamento rifiuti, che avevano scelto di smaltire gli scarti evitando di pagare gli (alti) costi delle discariche lecite, 150 euro a tonnellata, e la tassa regionale, 10 euro a tonnellata: il 53enne milanese Alessandro Del Gaizo (sua la Corsico Rottami) e il 41enne comasco Santino Pettinato (sua la Ecogroup di Settimo Milanese).

Minerba, Liloni, Del Gaizo e Pettinato sono indagati per smaltimento illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies del Codice Penale) e gestione rifiuti non autorizzata (art. 256 del Codice dell'Ambiente). Minerba, Divino e Miere per combustione illecita di rifiuti (art. 256 bis del Codice dell'Ambiente).