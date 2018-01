Ragazzo muore schiacciato dal tornio, la tragedia nell’azienda del padre

Si chiama Luca Lecci l'operaio 19enne vittima dell'infortunio mortale sul lavoro, avvenuto mercoledì pomeriggio nel capannone di Rovato dove trova posto anche la Elettrotecnica Lg. Il ragazzo è spirato dopo il ricovero all'ospedale Civile.

Abitava a Villa Carcina ed era il figlio del titolare dell'azienda, che tempo fa si trovava proprio a Carcina, aperta da più di 30 anni (dal 1986) e specializzata nella revisione, riparazione e commercializzazione di macchine elettriche e derivati.

Sull'accaduto indagano i carabinieri, perché la dinamica non è chiara: il 19enne è rimasto incastrato in un tornio, provocandosi varie e profonde ferite risultate poi letali. L'allarme è stato lanciato dal padre intorno alle 14.30: vista la gravità della situazione, la centrale operativa del 112 ha fatto decollare l'elicottero da Brescia, che ha poi provveduto al trasporto in ospedale. Sul posto anche ambulanza e automedica, i carabinieri di Chiari e di Rovato e i tecnici del lavoro dell'Ats.

Il giovane sarebbe rimasto letteralmente schiacciato nel tornio, riportando terribili traumi alla testa e alle braccia, che non gli hanno lasciato scampo. Come detto, ci sono ancora parecchie cose da verificare in merito a quanto accaduto. Sicuramente si cercherà di capire perché la macchina si è mossa, nonostante il ragazzo ci stesse lavorando così da vicino.