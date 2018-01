Si accascia al suolo mentre lavora, muore stroncato da un malore

Tragedia nei campi in località Sant a Losine. Attorno alle 14 di martedì, un pensionato ha perso la vita mentre stava lavorando in un appezzamento di terra di proprietà del futuro genero.



La vittima è un 70enne originario della Calabria, ma residente da anni al Crist di Niardo. Nessun dubbio sulle cause del decesso: l'uomo è stato stroncato da un improvviso malore.



Sul posto si sono precipitati i carabinieri della compagnia di Breno e un'ambulanza di Camunia Soccorso. Purtroppo, il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso.