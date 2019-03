Improvviso malore davanti ai colleghi di lavoro, muore il papà di tre bambini

Losine in lutto per la morte improvvisa di un giovane padre di soli 41 anni. Luca Stefani si è spento mercoledì mattina mentre stava lavorando nei boschi insieme ad alcuni colleghi, per sgomberare un versante dalle piante cadute ad ottobre.



Verso le 9.30, si è accasciato a terra e ha perso conoscenza: subito gli è stato praticato il massaggio cardiaco in attesa dei soccorsi, ma, una volta sul posto, il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso.

La salma è stata quindi portata all'ospedale di Esine. Poi, nel pomeriggio, ha potuto far ritorno a casa, dove ad attenderla c'erano la moglie (consigliere comunale) Moira Bondioni e i tre figli, il più grande dei quali frequenta le scuole medie. La cerimonia di commemorazione si terrà venerdì alle 16 al campo sportivo del paese.