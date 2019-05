Stroncato da una grave malattia, muore storico ristoratore: lascia moglie e figli

Ha fatto la storia della gastronomia bresciana: colazioni e pranzi, aperitivi e cene. Per decenni lo storico titolare di un altrettanto storico locale, le cui origini risalirebbero addirittura al 1887: se n'è andato in silenzio Lorenzo Zilioli, com'era solito fare, a 77 anni, travolto da un'improvvisa quanto fatale malattia.

Era il titolare della Gastronomia Caffetteria Zilioli di Via XX Settembre a Brescia: i funerali saranno celebrati venerdì pomeriggio, alle 13.45 nella parrocchia di Chiesanuova partendo dal Civile. Il corteo proseguirà poi fino al cimitero della Volta.

La famiglia lo ricorda come “una persona speciale”: lo piangono la moglie Rosanna, i figli Santo e Laura, la sorella Barbara con Paola e Aldo, la cognata Marinella con Tullio e Alfredo, la nonna Consiglia. I familiari dedicano anche un “particolare ringraziamento” al dottor Marzio Guaresi.

Zilioli è morto mercoledì, quando era già ricoverato al Civile. La malattia se l'è portato via in fretta, senza preavviso. Non c'è mai tempo di prepararsi a una tragedia, non c'è mai tempo per essere pronti. Adesso anche il suo locale sarà un poco più vuoto. Impossibile dimenticarsi di Lorenzo.