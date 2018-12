L'ombra della polmonite sulla morte di un ex sindaco bresciano: disposta l'autopsia

Lutto a Leno per la morte di Lorenzo Bonetti, ex sindaco del paese. Mentre la comunità si raccoglie per l'ultimo saluto, celebrato sabato mattina nell'abbazia del paese, la procura vuole far luce sulle cause del decesso. Sulla morte del 76enne, che da tempo combatteva contro un tumore, si allungherebbe anche l'ipotesi della polmonite batterica.

L'esame disposto punterebbe a fare chiarezza sulla malattia che ha ucciso l'ex primo cittadino e stabilire se l'uomo fosse stato contagiato dal batterio della legionella e avesse contratto la polmonite. Non solo: si indaga anche per trovare un eventuale nesso tra la patologia e il lavoro svolto dal 76enne, ex dipendente di un'azienda siderurgica ad alto rischio e quindi esposto a sostanze inquinanti. Lo scrive Bresciaoggi.

La scomparsa di Bonetti ha profondamente addolorato la comunità della Bassa: molto conosciuto in paese, aveva ricoperto diversi incarichi pubblici. Una vita in consiglio comunale: sindaco di Leno per due anni (dal 1978 al 1980), per altri 5 aveva ricoperto l'incarico di assessore al commercio, mentre dal 2002 al 2004 era delegato ai Lavori pubblici e servizi tecnologici.

"L'unico vero sindaco di sinistra che Leno abbia mai avuto", così lo ricorda su Facebook l'ex segretario del pd provinciale Pietro Bisinella.