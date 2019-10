Uccisa da un malore improvviso: tutto il paese piange Lorenza, volontaria e allenatrice

Stroncata da un malore improvviso mentre stava lavorando in azienda: se n'è andata così Lorenza Calabria, morta martedì mattina in Via Roma a soli 59 anni. A nulla sono serviti, purtroppo, i disperati tentativi di rianimarla: sul posto si sono precipitati i soccorsi di ambulanza e automedica, in codice rosso. Niente da fare. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri: dai primi accertamenti è stato confermato il decesso per cause naturali.

Abitava a Paderno Franciacorta, il paese dove viveva da sempre: in tanti la conoscevano per il suo carattere solare e il sorriso contagioso. Impegnata nel sociale e nel volontariato, collaborava con le scuole del paese, si dedicava insieme ad altri volontari alla raccolta dei rifiuti abbandonati, per strada e nelle aree verdi.

Una vita per la pallavolo

Ma è nello sport che Lorenza ha lasciato un segno indelebile. Dopo una breve carriera, da giovanissima, per più di 30 anni ha dedicato anima e corpo all'insegnamento della pallavolo, di cui era allenatrice nota e apprezzata. Tantissime le ragazze che si sono allenate con lei.

Sono attesi in tanti ai funerali, programmati per giovedì pomeriggio (alle 14.30) nella chiesa parrocchiale di Paderno. Il corteo funebre partirà dalla sua abitazione. Anche il sindaco Silvia Gares e tutta l'amministrazione comunale si uniscono al cordoglio dei familiari.