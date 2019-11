Ubriaco fradicio e senza patente, fermato dalla Locale: alcol 3 volte oltre il limite

Senza patente e pure ubriaco: per fortuna gli agenti della locale lo hanno fermato prima che potesse diventare un problema per gli altri automobilisti. Le telecamere comunali lo hanno inquadrato mentre, al volante di un’auto non assicurata, varcava i confini di Lonato del Garda.

Gli agenti della locale si sono quindi messi alla ricerca della macchina (una Fiat Punto) priva di assicurazione e l’hanno bloccata in viale Roma. L’assenza della copertura assicurativa non era l’unico problema. Dai successivi controlli è emerso che il conducente - un artigiano di 61 anni - era senza patente: la licenza di guida gli era stata revocata in precedenza, perché pizzicato al volante di un’auto sottoposta a sequestro.

Recidivo e pure ubriaco: l’artigiano, di casa a Calcinato, è stato sottoposto all’alcol test che ha peggiorato ulteriormente la situazione. L’esame ha infatti rilevato che aveva guidato (per circa 7 km) con un tasso alcolemico di 1,44 grammi/litro nel sangue del 61enne.