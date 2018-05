In auto col trans, poi lo accusa di violenza sessuale: "Non pensavo fosse uomo"

Era accusato di violenza sessuale nei confronti di un ragazzo che all’epoca aveva 17 anni, e a cui avrebbe dovuto dare un passaggio a casa con la sua utilitaria: a quasi due anni dall’accaduto, era il settembre del 2016, il travestito 50enne di origini sudamericane finite sul banco degli imputati è uscito indenne dal tribunale. E’ stato infatti assolto.

Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe molestato e palpeggiato il ragazzo, sulla sua automobile. Tutto scritto nero su bianco sulla denuncia presentata dal 17enne due giorni dopo l’accaduto: il giovane avrebbe pure raccontato di essere convinto fosse una donna, di non essersi accorto di avere a che fare con un uomo.

Una versione che nel corso del procedimento processuale non ha convinto i giudici. Ci sarebbero infatti troppi elementi probatori che contraddirebbero alcune dichiarazioni: e le diverse testimonianze giunte in tribunale non hanno fatto altro che “rinforzare” le tesi della difesa.

E così il giudice ha deciso: nessun palpeggiamento quella notte, nessun tentativo di violenza sessuale. Assolto dunque il 50enne, da più di 20 anni in Italia e residente sul lago di Garda. L’episodio che l’ha portato in tribunale si sarebbe verificato a Lonato.