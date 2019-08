Shock in stazione: uomo si suicida buttandosi sotto un treno

Tragico gesto in stazione a Lonato del Garda. Lunedì pomeriggio, verso le 15, un cittadino italiano di 50 anni si è tolto la vita buttandosi sotto un treno.

Sembrano esserci pochi dubbi sulla dinamica del gesto: mentre sopraggiungeva il convoglio, l'uomo si sarebbe lanciato sulle rotaie del "binario 2" dalla banchina della stazione. Il macchinista non ha potuto far nulla per evitare di travolgerlo.

In quel momento erano presenti un paio di testimoni, che hanno subito chiamato i soccorsi, ma per il 50enne non c'era ormai più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Lonato e due Volanti della polizia ferroviaria di Brescia.