Tragedia in paese, ragazzo di 27 anni trovato morto: è suicidio

Tragedia nel primo pomeriggio di lunedì a Lonato: un ragazzo di soli 27 anni (S.S. le iniziali) è stato trovato morto in via Trivellino. La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata poco prima delle 14 e in pochi minuti sono sopraggiunte un’ambulanza e un’automedica: purtroppo i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Stando alle prime informazioni trapelate, la vittima è il figlio del proprietario di un negozio della zona.

Sul posto ci sono i Carabinieri di Desenzano del Garda, secondo i quali si tratta di un caso di suicidio: sono in corso le indagini per risalire alle motivazioni del tragico gesto.