Trovato con una profonda ferita al volto: la vita del ragazzo è appesa a un filo

La dinamica di quanto accaduto, domenica pomeriggio, allo 'Storic Lidorama' di Lonato del Garda è ancora avvolta nel mistero: di certo, al momento, ci sono solo le gravissime condizioni in cui versa il 18enne bresciano, di casa a Desenzano, trovato agonizzate e in arresto cardiaco sul pavimento del rimessaggio.

L'ipotesi dell'incidente

Resta ancora da chiarire come il giovanissimo, che non è dipendente della struttura, sia entrato e perché si trovasse all'intero della rimessa delle barche che era chiusa al pubblico. I Carabinieri di Desenzano, che indagano sulla vicenda, escludono infatti l'eventuale responsabilità di altre persone e propendono per la pista dell'incidente: il 18enne era solo e nessuno lo avrebbe colpito.

I dipendenti del rimessaggio hanno trovato il giovane in fin di vita, con il volto coperto di sangue, facendo scattare l'allarme: sono poi stati ascoltati a lungo dai militari. Proprio dai loro racconti sarebbe emerso che il giovane, pur non lavorando lì, era solito frequentare lo 'Storic Lidorama'. Sembra quindi plausibile l'ipotesi che, domenica pomeriggio, si sia introdotto nella struttura per prendere in prestito una moto d'acqua, farsi un giro sul lago e poi riportarla dopo qualche ora. Proprio mentre armeggiava con l'acquascooter qualcosa sarebbe andato storto: avrebbe battuto violentemente la testa contro il mezzo.

Lotta per la vita in ospedale

Il 18enne avrebbe immediatamente perso conoscenza: quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto era già in arresto cardiaco. Una volta rianimato, è stato trasferito in elicottero al Civile di Brescia. La sua vita è appesa ad un filo: lotta in un letto del reparto di rianimazione e la prognosi è - ovviamente - riservata.