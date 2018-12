Paura in paese, due quartieri in balia dei ladri: 10 furti in una settimana

Da qualche giorno sui social e sulle pagine dedicate non si parla d'altro: il termometro dei furti ha fatto registrare il suo picco più elevato. Sarebbero infatti almeno una decina i furti andati a segno in altrettante abitazioni nelle frazioni di San Polo e San Tomaso a Lonato, zone residenziali ma tuttavia ben distanti dal centro, e poco lontane dalla tangenziale.

Dopo i primi otto furti della scorsa settimana, l'amara sorpresa è toccata ai residenti della frazione di San Tomaso: almeno tre le case svaligiate nel tardo pomeriggio di sabato. Una banda di professionisti che a quanto pare da qualche giorno sta puntando la zona: i ladri sono entrati in azione dove sapevano di non trovare nessuno in casa.

Un modus operandi davvero molto simile, per cui è davvero impossibile immaginare non si tratti di un'unica banda: con un piede di porco hanno forzato le porte finestre al piano terra o al primo piano, poi una volta in casa hanno aperto armadi, cassetti e mensole, insomma rovistato dappertutto in cerca di oro, gioielli e contanti.

E quando i proprietari sono rientrati, si sono trovati di fronte il triste spettacolo: tutto in casa era stato ribaltato, messo sottosopra, e quello che c'era da svuotare, purtroppo svuotato. La scorsa settimana i furti si erano concentrati nella zona di San Polo.

L'amaro bilancio dei furti

I banditi però avevano agito soprattutto di notte, approfittando del buio di un quartiere che la sera fa presto a diventare deserto. Il bottino è sempre quello: soldi, gioielli, contanti e piccole apparecchiature elettroniche, come smartphone e tablet, tutto quello che insomma può essere portato via senza troppo ingombro.

Su Facebook le segnalazioni (e le lamentele) si moltiplicano. Anche oltre confine: lungo la direttrice che porta a Desenzano sarebbero state svuotate altre case, e pure qualche automobile parcheggiata in periferia. L'ultimo avvistamento però a Rivoltella: a detta di un residente, un trittico di topi d'appartamento si aggirava in Viale Venezia, domenica sera.