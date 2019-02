Ladri al ristorante ripresi dalle telecamere: foto e video finiscono su Facebook

“Attenzione, ladri in Via Mancino”. Così scriveva su Facebook martedì all'alba Claus Occhi, il titolare del ristorante pizzeria New Horizon di Lonato: solo poche ore prima, intorno alle 3, una banda di malviventi ha sfondato l'ingresso del suo locale e ha svuotato la cassa. Un bottino tutto sommato limitato: i banditi sono fuggiti con qualche centinaio d'euro, insomma il fondo cassa che però era già stato svuotato a fine serata.

Ripresi dalle telecamere

Ma i danni sono comunque consistenti: con un piede di porco hanno forzato la porta d'ingresso. Uno dei malviventi in azione è stato ripreso per filo e per segno dalle telecamere di videosorveglianza del ristorante. Felpa chiara e pantaloni scuri, guanti alle mani e berretto in testa, una sciarpa a coprire gran parte del volto, lasciando liberi solo gli occhi.

E' questo l'identikit del bandito che emerge dal video e dalle immagini pubblicate dal titolare anche su Facebook, rimbalzate sui gruppi “La Lonato che Conta” e “Furti e Segnalazioni”, due celebri sentinelle social su quello che accade nel Basso Garda e dintorni.

Le indagini dei carabinieri

Dell'accaduto sono già stati informati i carabinieri, a cui sono state affidate le indagini. I militari, oltre alla testimonianza dei padroni del locale, hanno già raccolto anche le immagini registrate dalle telecamere. Non si esclude che a entrare in azione non sia la stessa banda che ha colpito, sempre a Lonato, anche nei giorni scorsi.

Sono infatti da verificare altre scorribande anche in zona Barcuzzi e in Via del Pesco, in giorni e orari diversi. Per i proprietari del New Horizon di Via Mancino è stato comunque un inizio dell'anno sfortunato: “Una bella media – scrivono i titolari – Sono venuti due volte in tre mesi”.