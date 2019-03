Grave malore in cantiere, operaio si accascia a terra: rianimato dai colleghi

Colpito da un grave malore, si è accasciato al suolo all'improvviso, sotto gli occhi dei colleghi. Sono stati proprio loro a prestare i primi soccorsi all'uomo, un 53enne, e a praticargli il massaggio cardiaco in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118.

La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata attorno alle 14 di martedì: sul posto, un cantiere di via Drugolo a Lonato, sono state inviate un'ambulanza e l'elisoccorso.



L'operaio, probabilmente colpito da un attacco cardiaco, è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Civile di Brescia, dov'è poi stato ricoverato d'urgenza.