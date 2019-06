Malore mentre nuota, rischia di annegare: salvato dai bagnanti

Attimi drammatici nel primo pomeriggio di mercoledì a Lonato del Garda: un uomo di 63 anni ha rischiato di annegare nelle acque antistanti la zona del Lido. Forse a causa di un malore, il 63enne avrebbe cominciato ad annaspare, rischiando di finire sott'acqua.

Per fortuna gli altri bagnati si sono accorti che era in difficoltà e sono immediatamente intervenuti per salvarlo: lo hanno trascinato fuori al lago e hanno allertato tempestivamente i soccorsi.

Sul posto si sono precipitate due ambulanze e l'elisoccorso, partito da Brescia. Dopo le prime cure, il 63enne è stato trasferito al Civile di Brescia. Le sue condizioni non sarebbero gravi: è stato ricoverato in codice giallo.