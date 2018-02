Ladri scatenati all’ora di cena: assalto a due villette, rubati soldi e gioielli

LONATO. Doppio furto sabato sera, poco prima delle 20, in due villette a schiera di via Barcuzzi. I ladri hanno atteso che i padroni uscissero a cena in pizzeria e hanno iniziato a ripulire le abitazioni.

In una villetta ha pure suonato la sirena dell’allarme, ma è stata subito fatta tacere sotto l’acqua del rubinetto della cucina. Nel tempo di pochi minuti, durante i quali il proprietario è corso a casa avvertito da un vicino, i malviventi hanno tagliato la cassaforte rubando gioielli e 300 euro in contanti, facendo poi perdere le proprie tracce.

Ingenti anche i danni da effrazione, considerando inoltre che è stato rubato un mazzo di chiavi e che sarà necessario cambiare tutte le serrature.