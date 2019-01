Polizia e finanza a scuola: blitz con i cani a caccia di droga

Scuola 'pulita' dalla droga e nessuna brutta sorpresa: questo almeno è quanto emerge dall'ultimo blitz effettuato dalle forze dell'ordine all'Itis Cerebotani di Lonato Dalla prima mattinata di mercoledì, ancora prima che suonasse la campanella, polizia di stato, polizia locale, Guardia di Finanza hanno passato al setaccio ogni angolo- esterno ed interno- dell'istituto, senza però trovare nulla.

I controlli, effettuati con l'ausilio delle unità cinofile, hanno interessato sia la sede centrale di via Galilei sia quella distaccata. Niente hashish, né marijuana nascosta negli zaini, nei cestinim o in qualche anfratto dell'istituto. Buone notizie quindi per i genitori degli studenti e per il dirigente scolastico Vincenzo Falco che, terminata l'operazione, ha dichiarato di essere orgoglioso e fiero dei suoi ragazzi,

L'intervento fa parte del progetto 'Scuole Sicure' al quale anche l'itis lonatese ha aderito, come tante altre scuole bresciane. Oltre ai controlli sono previsti momenti di formazione e incontri con gli agenti della polizia di Stato sul tema della dipendenza da alcol e droga.